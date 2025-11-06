XVGOPT (XVGOPT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) +6.22% Prijswijziging (7D) -28.79% Prijswijziging (7D) -28.79%

XVGOPT (XVGOPT) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er XVGOPT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De XVGOPT hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is XVGOPT met -- veranderd in het afgelopen uur, +6.22% in de afgelopen 24 uur en -28.79% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

XVGOPT (XVGOPT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 25.77K$ 25.77K $ 25.77K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 25.77K$ 25.77K $ 25.77K Circulerende voorraad 10.00B 10.00B 10.00B Totale voorraad 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van XVGOPT is $ 25.77K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van XVGOPT is 10.00B, met een totale voorraad van 10000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 25.77K.