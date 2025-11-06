XVGARB (XVGARB) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00000264 - $ 0.00000295
24u laag $ 0.00000264
24u hoog $ 0.00000295
Hoogste prijs ooit $ 0.00001048
Laagste prijs $ 0.00000264
Prijswijziging (1u) --
Prijswijziging (1D) +4.97%
Prijswijziging (7D) -32.52%

XVGARB (XVGARB) real-time prijs is $0.00000291. De afgelopen 24 uur werd er XVGARB verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00000264 en een hoogtepunt van $ 0.00000295, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De XVGARB hoogste prijs aller tijden is $ 0.00001048, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00000264 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is XVGARB met -- veranderd in het afgelopen uur, +4.97% in de afgelopen 24 uur en -32.52% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

XVGARB (XVGARB) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 10.20K
Volume (24u) --
Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 10.20K
Circulerende voorraad 3.50B
Totale voorraad 3,500,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van XVGARB is $ 10.20K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van XVGARB is 3.50B, met een totale voorraad van 3500000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 10.20K.