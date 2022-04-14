XSwap Protocol (XSP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in XSwap Protocol (XSP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

XSwap Protocol (XSP) Informatie XSwap Protocol is the first decentralized exchange (DEX) that utilizes an automated market maker (AMM) system on the Xinfin network XDC. Its vision is to grow the Xinfin network by enabling emerging projects to enter the market directly after the completion of their development period. It allows and facilitates the swap and exchange of XRC-20 tokens thereafter. The developers of XSWAP chose Xinfin XDC network for the following reasons: Xinfin is a hybrid blockchain platform that is built to modernize the global trade and finance sector through an accessible, efficient and highly versatile decentralized infrastructure solution. Xinfin is designed to complement the legacy financial ecosystem by providing a permissioned blockchain that governments, enterprises, and private firms can use to overhaul their tech stack and power a range of novel use cases. XDC is the coin of Xinfin and it will be used in the XDC Swap as a mediator like Ethereum's ETH in Uniswap AMM. Moreover, XSWAP wants to utilize Xinfin's technology, which supports smart contracts and processes 2000 transactions per second (TPS) at the lowest possible fee with an almost instant transaction confirmation of as fast as two seconds. Xinfin is a much-evolved GREEN hybrid blockchain. Officiële website: https://xspswap.finance Koop nu XSP!

XSwap Protocol (XSP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor XSwap Protocol (XSP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.51M $ 1.51M $ 1.51M Totale voorraad: $ 13.00B $ 13.00B $ 13.00B Circulerende voorraad: $ 2.40B $ 2.40B $ 2.40B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 8.20M $ 8.20M $ 8.20M Hoogste ooit: $ 0.01451122 $ 0.01451122 $ 0.01451122 Laagste ooit: $ 0.00022806 $ 0.00022806 $ 0.00022806 Huidige prijs: $ 0.0006308 $ 0.0006308 $ 0.0006308 Meer informatie over XSwap Protocol (XSP) prijs

XSwap Protocol (XSP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van XSwap Protocol (XSP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal XSP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel XSP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van XSP begrijpt, kun je de live prijs van XSP token verkennen!

Prijsvoorspelling van XSP Wil je weten waar je XSP naartoe gaat? Onze XSP prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van XSP token!

