xSUSHI (XSUSHI) Informatie xSUSHI is a token similar to our SushiSwap's Liquidity Provider tokens, that you receive in exchange for staking SUSHI tokens in the Sushibar. While holding the token, it will appreciate it value, as fees from our exchange platform are "served to the Sushibar". The xSUSHI token is always worth more than a regular SUSHI token. Officiële website: https://sushi.com/

xSUSHI (XSUSHI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor xSUSHI (XSUSHI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 8.26M $ 8.26M $ 8.26M Totale voorraad: $ 7.80M $ 7.80M $ 7.80M Circulerende voorraad: $ 7.80M $ 7.80M $ 7.80M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 8.26M $ 8.26M $ 8.26M Hoogste ooit: $ 26.33 $ 26.33 $ 26.33 Laagste ooit: $ 0.651595 $ 0.651595 $ 0.651595 Huidige prijs: $ 1.058 $ 1.058 $ 1.058 Meer informatie over xSUSHI (XSUSHI) prijs

xSUSHI (XSUSHI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van xSUSHI (XSUSHI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal XSUSHI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel XSUSHI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van XSUSHI begrijpt, kun je de live prijs van XSUSHI token verkennen!

