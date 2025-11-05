xSUI (XSUI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 1.87 24u hoog $ 2.09 Hoogste prijs ooit $ 4.17 Laagste prijs $ 1.39 Prijswijziging (1u) +0.15% Prijswijziging (1D) +1.59% Prijswijziging (7D) -19.26%

xSUI (XSUI) real-time prijs is $2.07. De afgelopen 24 uur werd er XSUI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1.87 en een hoogtepunt van $ 2.09, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De XSUI hoogste prijs aller tijden is $ 4.17, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 1.39 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is XSUI met +0.15% veranderd in het afgelopen uur, +1.59% in de afgelopen 24 uur en -19.26% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

xSUI (XSUI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 3.01M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 3.01M Circulerende voorraad 1.45M Totale voorraad 1,450,000.0

De huidige marktkapitalisatie van xSUI is $ 3.01M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van XSUI is 1.45M, met een totale voorraad van 1450000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 3.01M.