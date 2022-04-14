XSilo (XSILO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in XSilo (XSILO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

XSilo (XSILO) Informatie

xSILO is the staked token of SILO (https://www.coingecko.com/en/coins/silo-finance). Users stake SILO to receive xSILO on Sonic Mainnet. xSILO receives revenue distribution from the DAO and endows holders with voting power. This is not a new project but rather a request to list a new token for an existing project.

Officiële website: https://www.silo.finance/

XSilo (XSILO) Tokenomieen prijsanalyse

Marktkapitalisatie: $ 5.17M
Totale voorraad: $ 202.15M
Circulerende voorraad: $ 202.15M
FDV (volledig verwaterde waardering): $ 5.17M
Hoogste ooit: $ 0.067242
Laagste ooit: $ 0.02228417
Huidige prijs: $ 0.02556584

XSilo (XSILO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van XSilo (XSILO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal XSILO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel XSILO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van XSILO begrijpt, kun je de live prijs van XSILO token verkennen!

Prijsvoorspelling van XSILO

Onze XSILO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

