XSilo (XSILO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.02369085 $ 0.02369085 $ 0.02369085 24u laag $ 0.02702967 $ 0.02702967 $ 0.02702967 24u hoog 24u laag $ 0.02369085$ 0.02369085 $ 0.02369085 24u hoog $ 0.02702967$ 0.02702967 $ 0.02702967 Hoogste prijs ooit $ 0.067242$ 0.067242 $ 0.067242 Laagste prijs $ 0.02228417$ 0.02228417 $ 0.02228417 Prijswijziging (1u) -0.09% Prijswijziging (1D) +8.95% Prijswijziging (7D) +3.67% Prijswijziging (7D) +3.67%

XSilo (XSILO) real-time prijs is $0.02581264. De afgelopen 24 uur werd er XSILO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.02369085 en een hoogtepunt van $ 0.02702967, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De XSILO hoogste prijs aller tijden is $ 0.067242, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.02228417 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is XSILO met -0.09% veranderd in het afgelopen uur, +8.95% in de afgelopen 24 uur en +3.67% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

XSilo (XSILO) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 5.28M$ 5.28M $ 5.28M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 5.28M$ 5.28M $ 5.28M Circulerende voorraad 204.73M 204.73M 204.73M Totale voorraad 204,734,537.181034 204,734,537.181034 204,734,537.181034

De huidige marktkapitalisatie van XSilo is $ 5.28M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van XSILO is 204.73M, met een totale voorraad van 204734537.181034. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 5.28M.