De live XSilo prijs vandaag is 0.02581264 USD. Volg realtime XSILO naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de XSILO prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

XSilo Prijs (XSILO)

1 XSILO naar USD live prijs:

$0.02581264
$0.02581264
+8.90%1D
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
XSilo (XSILO) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-10-06 01:28:55 (UTC+8)

XSilo (XSILO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.02369085
$ 0.02369085
24u laag
$ 0.02702967
$ 0.02702967
24u hoog

$ 0.02369085
$ 0.02369085

$ 0.02702967
$ 0.02702967

$ 0.067242
$ 0.067242

$ 0.02228417
$ 0.02228417

-0.09%

+8.95%

+3.67%

+3.67%

XSilo (XSILO) real-time prijs is $0.02581264. De afgelopen 24 uur werd er XSILO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.02369085 en een hoogtepunt van $ 0.02702967, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De XSILO hoogste prijs aller tijden is $ 0.067242, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.02228417 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is XSILO met -0.09% veranderd in het afgelopen uur, +8.95% in de afgelopen 24 uur en +3.67% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

XSilo (XSILO) Marktinformatie

$ 5.28M
$ 5.28M

--
--

$ 5.28M
$ 5.28M

204.73M
204.73M

204,734,537.181034
204,734,537.181034

De huidige marktkapitalisatie van XSilo is $ 5.28M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van XSILO is 204.73M, met een totale voorraad van 204734537.181034. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 5.28M.

XSilo (XSILO) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van XSilo naar USD $ +0.00212108.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van XSilo naar USD $ -0.0156017145.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van XSilo naar USD $ -0.0033435241.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van XSilo naar USD $ -0.01288013625786334.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.00212108+8.95%
30 dagen$ -0.0156017145-60.44%
60 dagen$ -0.0033435241-12.95%
90 dagen$ -0.01288013625786334-33.28%

Wat is XSilo (XSILO)?

xSILO is the staked token of SILO (https://www.coingecko.com/en/coins/silo-finance). Users stake SILO to receive xSILO on Sonic Mainnet. xSILO receives revenue distribution from the DAO and endows holders with voting power.

This is not a new project but rather a request to list a new token for an existing project. Kindly add it to our existing project page: https://www.coingecko.com/en/coins/silo-finance

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

XSilo (XSILO) hulpbron

Officiële website

XSilo Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal XSilo (XSILO) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je XSilo (XSILO) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor XSilo te bekijken.

Bekijk nu de XSilo prijsvoorspelling !

XSILO naar lokale valuta's

XSilo (XSILO) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van XSilo (XSILO) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van XSILO token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over XSilo (XSILO)

Hoeveel is XSilo (XSILO) vandaag waard?
De live XSILO prijs in USD is 0.02581264 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige XSILO naar USD prijs?
De huidige prijs van XSILO naar USD is $ 0.02581264. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van XSilo?
De marktkapitalisatie van XSILO is $ 5.28M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van XSILO?
De circulerende voorraad van XSILO is 204.73M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van XSILO?
XSILO bereikte een ATH-prijs van 0.067242 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van XSILO?
XSILO zag een ATL-prijs van 0.02228417 USD.
Wat is het handelsvolume van XSILO?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van XSILO is -- USD.
Zal XSILO dit jaar hoger gaan?
XSILO kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de XSILO prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
