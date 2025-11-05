BeursDEX+
Xrpatriot (XRPATRIOT) Prijsinformatie (USD)

Xrpatriot (XRPATRIOT) real-time prijs is $0.068922. De afgelopen 24 uur werd er XRPATRIOT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De XRPATRIOT hoogste prijs aller tijden is $ 0.142747, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.064433 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is XRPATRIOT met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -7.48% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Xrpatriot (XRPATRIOT) Marktinformatie

De huidige marktkapitalisatie van Xrpatriot is $ 1.22M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van XRPATRIOT is 17.76M, met een totale voorraad van 17760000.00000001. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.22M.

Xrpatriot (XRPATRIOT) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Xrpatriot naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Xrpatriot naar USD $ -0.0290182365.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Xrpatriot naar USD $ -0.0315436213.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Xrpatriot naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0--
30 dagen$ -0.0290182365-42.10%
60 dagen$ -0.0315436213-45.76%
90 dagen$ 0--

Wat is Xrpatriot (XRPATRIOT)?

XRPATRIOT is a community-driven token on the XRP Ledger (XRPL), focused on promoting patriotism and financial freedom through cryptocurrency. It aims to unite supporters of XRP and decentralization, emphasizing liberty and camaraderie. The project includes an associated NFT collection called The Patriots Club, featuring 1,776 unique NFTs that represent membership in the ecosystem. These NFTs are traded on platforms like xrp.cafe, with a floor price around 27 XRP. The token, traded on First Ledger, has a price of approximately $0.1336, with a 10.2% increase in the last 24 hours and a market cap of about $366,323. The project markets itself as a cultural movement, but some sources note a lack of verified supply data and limited exchange listings, suggesting caution for investors.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Xrpatriot (XRPATRIOT) hulpbron

Xrpatriot Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Xrpatriot (XRPATRIOT) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Xrpatriot (XRPATRIOT) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Xrpatriot te bekijken.

Bekijk nu de Xrpatriot prijsvoorspelling !

Xrpatriot (XRPATRIOT) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Xrpatriot (XRPATRIOT) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van XRPATRIOT token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Xrpatriot (XRPATRIOT)

Hoeveel is Xrpatriot (XRPATRIOT) vandaag waard?
De live XRPATRIOT prijs in USD is 0.068922 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige XRPATRIOT naar USD prijs?
De huidige prijs van XRPATRIOT naar USD is $ 0.068922. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Xrpatriot?
De marktkapitalisatie van XRPATRIOT is $ 1.22M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van XRPATRIOT?
De circulerende voorraad van XRPATRIOT is 17.76M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van XRPATRIOT?
XRPATRIOT bereikte een ATH-prijs van 0.142747 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van XRPATRIOT?
XRPATRIOT zag een ATL-prijs van 0.064433 USD.
Wat is het handelsvolume van XRPATRIOT?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van XRPATRIOT is -- USD.
Zal XRPATRIOT dit jaar hoger gaan?
XRPATRIOT kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de XRPATRIOT prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

