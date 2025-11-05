BeursDEX+
Meer over XPLA

XPLA Prijsinformatie

Wat is XPLA

XPLA officiële website

XPLA tokenomie

XPLA Prijsvoorspelling

XPLA logo

XPLA Prijs (XPLA)

Niet genoteerd

1 XPLA naar USD live prijs:

-5.60%1D
XPLA (XPLA) live prijsgrafiek
2025-11-05

XPLA (XPLA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
24u laag
24u hoog

-0.13%

-5.70%

-24.86%

-24.86%

XPLA (XPLA) real-time prijs is $0.02095412. De afgelopen 24 uur werd er XPLA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.02014779 en een hoogtepunt van $ 0.02286247, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De XPLA hoogste prijs aller tijden is $ 1.4, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.02014779 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is XPLA met -0.13% veranderd in het afgelopen uur, -5.70% in de afgelopen 24 uur en -24.86% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

XPLA (XPLA) Marktinformatie

De huidige marktkapitalisatie van XPLA is $ 17.81M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van XPLA is 849.47M, met een totale voorraad van 1999921732.5821. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 41.93M.

XPLA (XPLA) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van XPLA naar USD $ -0.00126779634316909.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van XPLA naar USD $ -0.0073405132.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van XPLA naar USD $ -0.0071909636.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van XPLA naar USD $ -0.01560150897254348.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.00126779634316909-5.70%
30 dagen$ -0.0073405132-35.03%
60 dagen$ -0.0071909636-34.31%
90 dagen$ -0.01560150897254348-42.67%

Wat is XPLA (XPLA)?

XPLA is a Layer 1 blockchain that serves as a hub for digital media content. It encompasses a wide range of digital content, including Web3 games, blockchain gaming platform, NFT marketplace, and metaverse, with the intent of ‘Explore & Play.’ With a leading blockchain infrastructure empowered by a sustainable ecosystem, native SDK, and diverse middleware that fosters a developer-friendly environment, XPLA takes a leap as the core global blockchain hub. XPLA is a collaborative blockchain, where partners with expertise in technology, security, and content come together to contribute their exceptional skills. Central to its mission is the creation of a sustainable blockchain gaming ecosystem, anchored by the 'Play to Own' principle. This ethos ensures that the ownership and efforts of gamers are respected and valued.

XPLA Mainnet utilizes the Cosmos SDK and expands consistently through interoperability with various chains based on Cosmos IBC. It has established an environment that supports COSMWASM and EVM for active interaction with other ecosystems and is compatible with smart contracts coded in Solidity through EVM compatibility.

Within the XPLA mainnet, a vibrant ecosystem of diverse genres of games and DApps is continuously maturing. Having recently onboarded top-notch IPs such as The Walking Dead: All-Stars, Summoners War: Chronicles, and MiniGame Party, including the first cross-chain game, Idle Ninja Online, XPLA is not merely progressing, but propelling ahead as a pivotal, content-driven blockchain, exhibiting an impressive spectrum of services.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

XPLA (XPLA) hulpbron

Officiële website

XPLA Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal XPLA (XPLA) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je XPLA (XPLA) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor XPLA te bekijken.

Bekijk nu de XPLA prijsvoorspelling !

XPLA naar lokale valuta's

XPLA (XPLA) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van XPLA (XPLA) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van XPLA token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over XPLA (XPLA)

Hoeveel is XPLA (XPLA) vandaag waard?
De live XPLA prijs in USD is 0.02095412 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige XPLA naar USD prijs?
De huidige prijs van XPLA naar USD is $ 0.02095412. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van XPLA?
De marktkapitalisatie van XPLA is $ 17.81M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van XPLA?
De circulerende voorraad van XPLA is 849.47M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van XPLA?
XPLA bereikte een ATH-prijs van 1.4 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van XPLA?
XPLA zag een ATL-prijs van 0.02014779 USD.
Wat is het handelsvolume van XPLA?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van XPLA is -- USD.
Zal XPLA dit jaar hoger gaan?
XPLA kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de XPLA prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
2025-11-05

