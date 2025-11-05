XPLA (XPLA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.02014779 24u hoog $ 0.02286247 Hoogste prijs ooit $ 1.4 Laagste prijs $ 0.02014779 Prijswijziging (1u) -0.13% Prijswijziging (1D) -5.70% Prijswijziging (7D) -24.86%

XPLA (XPLA) real-time prijs is $0.02095412. De afgelopen 24 uur werd er XPLA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.02014779 en een hoogtepunt van $ 0.02286247, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De XPLA hoogste prijs aller tijden is $ 1.4, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.02014779 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is XPLA met -0.13% veranderd in het afgelopen uur, -5.70% in de afgelopen 24 uur en -24.86% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

XPLA (XPLA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 17.81M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 41.93M Circulerende voorraad 849.47M Totale voorraad 1,999,921,732.5821

De huidige marktkapitalisatie van XPLA is $ 17.81M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van XPLA is 849.47M, met een totale voorraad van 1999921732.5821. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 41.93M.