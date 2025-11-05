BeursDEX+
De live Xpedition prijs vandaag is 0.02008694 USD. Volg realtime XPED naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de XPED prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Xpedition Prijs (XPED)

1 XPED naar USD live prijs:

$0.02008694
$0.02008694$0.02008694
-13.70%1D
USD
Xpedition (XPED) live prijsgrafiek
Xpedition (XPED) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.02007645
$ 0.02007645$ 0.02007645
24u laag
$ 0.0232822
$ 0.0232822$ 0.0232822
24u hoog

$ 0.02007645
$ 0.02007645$ 0.02007645

$ 0.0232822
$ 0.0232822$ 0.0232822

$ 0.03393605
$ 0.03393605$ 0.03393605

$ 0.02007645
$ 0.02007645$ 0.02007645

--

-13.72%

-13.77%

-13.77%

Xpedition (XPED) real-time prijs is $0.02008694. De afgelopen 24 uur werd er XPED verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.02007645 en een hoogtepunt van $ 0.0232822, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De XPED hoogste prijs aller tijden is $ 0.03393605, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.02007645 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is XPED met -- veranderd in het afgelopen uur, -13.72% in de afgelopen 24 uur en -13.77% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Xpedition (XPED) Marktinformatie

$ 3.53M
$ 3.53M$ 3.53M

--
----

$ 10.04M
$ 10.04M$ 10.04M

175.51M
175.51M 175.51M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Xpedition is $ 3.53M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van XPED is 175.51M, met een totale voorraad van 500000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 10.04M.

Xpedition (XPED) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Xpedition naar USD $ -0.00319526017400546.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Xpedition naar USD $ -0.0045962413.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Xpedition naar USD $ -0.0071935088.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Xpedition naar USD $ -0.0133507952013983.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.00319526017400546-13.72%
30 dagen$ -0.0045962413-22.88%
60 dagen$ -0.0071935088-35.81%
90 dagen$ -0.0133507952013983-39.92%

Wat is Xpedition (XPED)?

XPED is the native utility token of SITEnetwork, a global open ecosystem of immersive, web-based tourism experiences that bridge real-world destinations with their metaverse twins. Accessible on any internet enabled device, it is designed for accessibility, scalability, sustainability, and decentralised engagement. XPED enables seamless transactions and rewards across a dynamic hybrid tourism landscape. Within SITEnetwork, XPED unlocks exclusive AR/VR travel experiences, premium digital events and access to virtual showcases of tourist destinations around the world. Users can collect Proof-of-Visit NFTs, redeem tokens for rare digital souvenirs, and participate in time-travel simulations or multilingual guided tours. Every interaction becomes a monetisable opportunity – from tipping local storytellers to earning for ethical travel choices and user- generated content. SITEnetwork is currently building tourism destination twins in a number of countries around the world.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt.

Xpedition (XPED) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

Xpedition Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Xpedition (XPED) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Xpedition (XPED) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Xpedition te bekijken.

Bekijk nu de Xpedition prijsvoorspelling !

XPED naar lokale valuta's

Xpedition (XPED) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Xpedition (XPED) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van XPED token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Xpedition (XPED)

Hoeveel is Xpedition (XPED) vandaag waard?
De live XPED prijs in USD is 0.02008694 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige XPED naar USD prijs?
De huidige prijs van XPED naar USD is $ 0.02008694. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Xpedition?
De marktkapitalisatie van XPED is $ 3.53M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van XPED?
De circulerende voorraad van XPED is 175.51M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van XPED?
XPED bereikte een ATH-prijs van 0.03393605 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van XPED?
XPED zag een ATL-prijs van 0.02007645 USD.
Wat is het handelsvolume van XPED?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van XPED is -- USD.
Zal XPED dit jaar hoger gaan?
XPED kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de XPED prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
