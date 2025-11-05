Xpanse (HZN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00186696 $ 0.00186696 $ 0.00186696 24u laag $ 0.00201028 $ 0.00201028 $ 0.00201028 24u hoog 24u laag $ 0.00186696$ 0.00186696 $ 0.00186696 24u hoog $ 0.00201028$ 0.00201028 $ 0.00201028 Hoogste prijs ooit $ 1.62$ 1.62 $ 1.62 Laagste prijs $ 0.00168822$ 0.00168822 $ 0.00168822 Prijswijziging (1u) +0.50% Prijswijziging (1D) -0.05% Prijswijziging (7D) -19.50% Prijswijziging (7D) -19.50%

Xpanse (HZN) real-time prijs is $0.00200614. De afgelopen 24 uur werd er HZN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00186696 en een hoogtepunt van $ 0.00201028, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De HZN hoogste prijs aller tijden is $ 1.62, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00168822 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is HZN met +0.50% veranderd in het afgelopen uur, -0.05% in de afgelopen 24 uur en -19.50% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Xpanse (HZN) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 379.96K$ 379.96K $ 379.96K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 521.37K$ 521.37K $ 521.37K Circulerende voorraad 188.91M 188.91M 188.91M Totale voorraad 259,212,710.4218291 259,212,710.4218291 259,212,710.4218291

De huidige marktkapitalisatie van Xpanse is $ 379.96K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van HZN is 188.91M, met een totale voorraad van 259212710.4218291. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 521.37K.