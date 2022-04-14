XP Network (XPNET) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in XP Network (XPNET), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

XP Network (XPNET) Informatie XP.network is the first blockchain-agnostic NFT ecosystem. It enables multichain support out of the box for any minted NFT, dApp or use case, allowing NFTs and funds to flow freely between networks and wallets. XP.network is the first blockchain-agnostic NFT ecosystem. It enables multichain support out of the box for any minted NFT, dApp or use case, allowing NFTs and funds to flow freely between networks and wallets. Officiële website: https://xp.network Koop nu XPNET!

XP Network (XPNET) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor XP Network (XPNET), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 367.74K $ 367.74K $ 367.74K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 712.99M $ 712.99M $ 712.99M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 515.77K $ 515.77K $ 515.77K Hoogste ooit: $ 0.114859 $ 0.114859 $ 0.114859 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00051617 $ 0.00051617 $ 0.00051617 Meer informatie over XP Network (XPNET) prijs

XP Network (XPNET) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van XP Network (XPNET) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal XPNET tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel XPNET tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van XPNET begrijpt, kun je de live prijs van XPNET token verkennen!

