XOXNO Staked EGLD (XEGLD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in XOXNO Staked EGLD (XEGLD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

XOXNO Staked EGLD (XEGLD) Informatie xEGLD is a derivative token of EGLD, created by XOXNO on the MultiversX blockchain. It functions as a liquid staking solution, enabling users to stake any amount of EGLD and participate in the network’s proof-of-stake consensus without traditional staking limitations. Users receive xEGLD tokens upon staking, which represent their staked assets. These tokens remain liquid, allowing trading, lending, or use in DeFi strategies like liquidity provision within the MultiversX ecosystem. The project enhances network security while offering flexibility and access to decentralized finance opportunities for users. xEGLD is a derivative token of EGLD, created by XOXNO on the MultiversX blockchain. It functions as a liquid staking solution, enabling users to stake any amount of EGLD and participate in the network’s proof-of-stake consensus without traditional staking limitations. Users receive xEGLD tokens upon staking, which represent their staked assets. These tokens remain liquid, allowing trading, lending, or use in DeFi strategies like liquidity provision within the MultiversX ecosystem. The project enhances network security while offering flexibility and access to decentralized finance opportunities for users. Officiële website: https://xoxno.com/defi Koop nu XEGLD!

XOXNO Staked EGLD (XEGLD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor XOXNO Staked EGLD (XEGLD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 438.95K $ 438.95K $ 438.95K Totale voorraad: $ 32.45K $ 32.45K $ 32.45K Circulerende voorraad: $ 32.45K $ 32.45K $ 32.45K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 438.95K $ 438.95K $ 438.95K Hoogste ooit: $ 22.03 $ 22.03 $ 22.03 Laagste ooit: $ 11.84 $ 11.84 $ 11.84 Huidige prijs: $ 13.52 $ 13.52 $ 13.52 Meer informatie over XOXNO Staked EGLD (XEGLD) prijs

XOXNO Staked EGLD (XEGLD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van XOXNO Staked EGLD (XEGLD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal XEGLD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel XEGLD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van XEGLD begrijpt, kun je de live prijs van XEGLD token verkennen!

Prijsvoorspelling van XEGLD Wil je weten waar je XEGLD naartoe gaat? Onze XEGLD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van XEGLD token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!