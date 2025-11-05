XOXNO (XOXNO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.01518844 24u hoog $ 0.01680735 Hoogste prijs ooit $ 0.291313 Laagste prijs $ 0.01518844 Prijswijziging (1u) +1.22% Prijswijziging (1D) +0.92% Prijswijziging (7D) -10.40%

XOXNO (XOXNO) real-time prijs is $0.01635031. De afgelopen 24 uur werd er XOXNO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.01518844 en een hoogtepunt van $ 0.01680735, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De XOXNO hoogste prijs aller tijden is $ 0.291313, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.01518844 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is XOXNO met +1.22% veranderd in het afgelopen uur, +0.92% in de afgelopen 24 uur en -10.40% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

XOXNO (XOXNO) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.08M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.63M Circulerende voorraad 66.01M Totale voorraad 99,962,135.8164692

De huidige marktkapitalisatie van XOXNO is $ 1.08M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van XOXNO is 66.01M, met een totale voorraad van 99962135.8164692. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.63M.