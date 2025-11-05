BeursDEX+
De live XOXNO prijs vandaag is 0.01635031 USD. Volg realtime XOXNO naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de XOXNO prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

XOXNO Prijs (XOXNO)

1 XOXNO naar USD live prijs:

$0.0163822
$0.0163822$0.0163822
+1.50%1D
XOXNO (XOXNO) live prijsgrafiek
XOXNO (XOXNO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.01518844
$ 0.01518844$ 0.01518844
24u laag
$ 0.01680735
$ 0.01680735$ 0.01680735
24u hoog

$ 0.01518844
$ 0.01518844$ 0.01518844

$ 0.01680735
$ 0.01680735$ 0.01680735

$ 0.291313
$ 0.291313$ 0.291313

$ 0.01518844
$ 0.01518844$ 0.01518844

+1.22%

+0.92%

-10.40%

-10.40%

XOXNO (XOXNO) real-time prijs is $0.01635031. De afgelopen 24 uur werd er XOXNO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.01518844 en een hoogtepunt van $ 0.01680735, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De XOXNO hoogste prijs aller tijden is $ 0.291313, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.01518844 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is XOXNO met +1.22% veranderd in het afgelopen uur, +0.92% in de afgelopen 24 uur en -10.40% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

XOXNO (XOXNO) Marktinformatie

$ 1.08M
$ 1.08M$ 1.08M

--
----

$ 1.63M
$ 1.63M$ 1.63M

66.01M
66.01M 66.01M

99,962,135.8164692
99,962,135.8164692 99,962,135.8164692

De huidige marktkapitalisatie van XOXNO is $ 1.08M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van XOXNO is 66.01M, met een totale voorraad van 99962135.8164692. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.63M.

XOXNO (XOXNO) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van XOXNO naar USD $ +0.00014968.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van XOXNO naar USD $ -0.0073824821.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van XOXNO naar USD $ -0.0037490247.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van XOXNO naar USD $ -0.01437353137900133.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.00014968+0.92%
30 dagen$ -0.0073824821-45.15%
60 dagen$ -0.0037490247-22.92%
90 dagen$ -0.01437353137900133-46.78%

Wat is XOXNO (XOXNO)?

The $XOXNO Token is developed to play a critical role and serve as the key facilitator for transactional processes and engagement mechanisms within the XOXNO ecosystem. The token plays a crucial role in enabling transactions and rewarding participants within the XOXNO ecosystem, which includes a vibrant marketplace for non-fungible tokens (NFTs) and prospective collaborations with web2 brands. Its strategic importance lies in both its utility as a digital asset and its capacity to integrate and enhance the diverse aspects of the XOXNO ecosystem.

xShard: Sovereign Shards will enable the usage of $XOXNO token as a gas payment token, while for our validators that will run the entire shard $XOXNO is part of the requirements to run the nodes as each validator will have to use the $XOXNO via the liquid staking contract to get $sXOXNO. Validators will have to stake in a pair $sXOXNO with $xEGLD (our liquid staking token for EGLD) in order to join the eligible list of nodes. More details will be described about the process closer to the official launch of the product first by MultiversX foundation and then by us.

XOXNO Real Yield Liquid Staking: Users can stake their $XOXNO tokens in exchange for $sXOXNO. The benefit of holding $sXOXNO stems from its capacity to accumulate rewards from the XOXNO Accumulator as holders of $sXOXNO will receive a portion of the tokens accumulated in the pool, thereby providing an attractive incentive for long-term engagement and investment in the XOXNO ecosystem.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd.

XOXNO (XOXNO) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

XOXNO Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal XOXNO (XOXNO) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je XOXNO (XOXNO) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor XOXNO te bekijken.

Bekijk nu de XOXNO prijsvoorspelling !

XOXNO naar lokale valuta's

XOXNO (XOXNO) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van XOXNO (XOXNO) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van XOXNO token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over XOXNO (XOXNO)

Hoeveel is XOXNO (XOXNO) vandaag waard?
De live XOXNO prijs in USD is 0.01635031 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige XOXNO naar USD prijs?
De huidige prijs van XOXNO naar USD is $ 0.01635031. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van XOXNO?
De marktkapitalisatie van XOXNO is $ 1.08M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van XOXNO?
De circulerende voorraad van XOXNO is 66.01M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van XOXNO?
XOXNO bereikte een ATH-prijs van 0.291313 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van XOXNO?
XOXNO zag een ATL-prijs van 0.01518844 USD.
Wat is het handelsvolume van XOXNO?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van XOXNO is -- USD.
Zal XOXNO dit jaar hoger gaan?
XOXNO kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de XOXNO prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
