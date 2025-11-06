XOE (XOE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -1.44% Prijswijziging (1D) +0.48% Prijswijziging (7D) -14.04% Prijswijziging (7D) -14.04%

XOE (XOE) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er XOE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De XOE hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is XOE met -1.44% veranderd in het afgelopen uur, +0.48% in de afgelopen 24 uur en -14.04% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

XOE (XOE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 233.41K$ 233.41K $ 233.41K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 260.16K$ 260.16K $ 260.16K Circulerende voorraad 897.17M 897.17M 897.17M Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van XOE is $ 233.41K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van XOE is 897.17M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 260.16K.