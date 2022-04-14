XNF (XNF) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in XNF (XNF), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

XNF (XNF) Informatie Xenify stands as a cross-chain meta-aggregator of aggregators, pioneering a new era of 'Swap to Earn'. Our ground-breaking protocol seamlessly integrates innovative tokenomics and advanced cross-chain functionality into a single, powerful package. By incorporating a unique, game theory-based incentive model that actively rewards engagement, Xenify is primed to instigate a seismic shift in the world of cross-chain swapping. Our mission is to revolutionize the DeFi landscape by offering the best of both worlds: an ultra-efficient swap experience and substantial opportunities for earning. Officiële website: https://xenify.io Whitepaper: https://github.com/xenify-io/litepaper

XNF (XNF) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor XNF (XNF), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 11.39K Totale voorraad: $ 3.34M Circulerende voorraad: $ 618.80K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 61.48K Hoogste ooit: $ 9.31 Laagste ooit: $ 0.01119919 Huidige prijs: $ 0.01834989

XNF (XNF) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van XNF (XNF) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal XNF tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel XNF tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van XNF begrijpt, kun je de live prijs van XNF token verkennen!

Prijsvoorspelling van XNF Wil je weten waar je XNF naartoe gaat? Onze XNF prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

