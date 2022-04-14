XNET Mobile (XNET) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in XNET Mobile (XNET), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

XNET Mobile (XNET) Informatie $XNET is a utility token designed to power our decentralized mobile network, aiming to revolutionize the telecom industry by leveraging crowdsourced connectivity. XNET Mobile acts as a neutral host operator, incentivizing participation and rewarding contributors for offloading cellular data from major carriers. The token is designed to foster a self-sustaining economy, where deployers are incentivized to contribute to the growth and stability of the network. Through these mechanisms, XNET seeks to significantly expand its mobile network, empowering both users and operators within its framework. Officiële website: https://xnet.company/ Whitepaper: https://docs.xnetmobile.com/token/

XNET Mobile (XNET) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor XNET Mobile (XNET), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.81M $ 2.81M $ 2.81M Totale voorraad: $ 1.31B $ 1.31B $ 1.31B Circulerende voorraad: $ 137.46M $ 137.46M $ 137.46M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 26.73M $ 26.73M $ 26.73M Hoogste ooit: $ 0.267945 $ 0.267945 $ 0.267945 Laagste ooit: $ 0.01211358 $ 0.01211358 $ 0.01211358 Huidige prijs: $ 0.02039879 $ 0.02039879 $ 0.02039879 Meer informatie over XNET Mobile (XNET) prijs

XNET Mobile (XNET) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van XNET Mobile (XNET) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal XNET tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel XNET tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Prijsvoorspelling van XNET Wil je weten waar je XNET naartoe gaat? Onze XNET prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

