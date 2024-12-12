XMONEY (XMONEY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in XMONEY (XMONEY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

XMONEY (XMONEY) Informatie Xmoney was launched on the 12th December 2024 on the Solana block chain and is a meme parody token in anticipation of the possible launch of a payment system on X, which has been supposedly referred to and called Xmoney, confirmed by a press release on 31st December 2024. This cryptocurrency is deemed as a fun token; it has no financial value and no affiliation with Elon Musk, X, X Payments or X money. Officiële website: https://xmoney-solana.com/

XMONEY (XMONEY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor XMONEY (XMONEY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 785.35K $ 785.35K $ 785.35K Totale voorraad: $ 999.12M $ 999.12M $ 999.12M Circulerende voorraad: $ 999.12M $ 999.12M $ 999.12M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 785.35K $ 785.35K $ 785.35K Hoogste ooit: $ 0.00388614 $ 0.00388614 $ 0.00388614 Laagste ooit: $ 0.00042392 $ 0.00042392 $ 0.00042392 Huidige prijs: $ 0.00078659 $ 0.00078659 $ 0.00078659 Meer informatie over XMONEY (XMONEY) prijs

XMONEY (XMONEY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van XMONEY (XMONEY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal XMONEY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel XMONEY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van XMONEY begrijpt, kun je de live prijs van XMONEY token verkennen!

Prijsvoorspelling van XMONEY Wil je weten waar je XMONEY naartoe gaat? Onze XMONEY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van XMONEY token!

