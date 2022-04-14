Xitcoin ($XTC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Xitcoin ($XTC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Xitcoin ($XTC) Informatie Xitcoin ($XTC) is a decentralized token deployed on the Cronos blockchain, designed to enable secure and efficient digital transactions. With a focus on interoperability and scalability, Xitcoin aims to support a modular Web3 ecosystem. The project combines simplicity with long-term utility, as it prepares to integrate into its own native blockchain while remaining active on Cronos and other compatible networks through wrapped versions. This dual approach ensures adaptability, ecosystem growth, and cross-platform relevance. Xitcoin ($XTC) is a decentralized token deployed on the Cronos blockchain, designed to enable secure and efficient digital transactions. With a focus on interoperability and scalability, Xitcoin aims to support a modular Web3 ecosystem. The project combines simplicity with long-term utility, as it prepares to integrate into its own native blockchain while remaining active on Cronos and other compatible networks through wrapped versions. This dual approach ensures adaptability, ecosystem growth, and cross-platform relevance. Officiële website: https://xitcoin.org/ Whitepaper: https://xitcoin.org/files/xitcoin-whitepaper-en.pdf Koop nu $XTC!

Xitcoin ($XTC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Xitcoin ($XTC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 138.79K $ 138.79K $ 138.79K Totale voorraad: $ 5.25B $ 5.25B $ 5.25B Circulerende voorraad: $ 5.25B $ 5.25B $ 5.25B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 138.79K $ 138.79K $ 138.79K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Xitcoin ($XTC) prijs

Xitcoin ($XTC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Xitcoin ($XTC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $XTC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $XTC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $XTC begrijpt, kun je de live prijs van $XTC token verkennen!

Prijsvoorspelling van $XTC Wil je weten waar je $XTC naartoe gaat? Onze $XTC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van $XTC token!

