xiao lang gou (XLG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in xiao lang gou (XLG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

xiao lang gou (小狼狗) is your chinese wolfdog quant boyfriend. he might be cool and domineering but he'll make you feel secure. xiao lang gou is for the people. driven by the community, xiao lang gou is a symbol of strength, protection, and reliability that resonates with everyone who values these core principles. rooted in the fierce and protective spirit of the chinese wolfdog, xiao lang gou stands unwaveringly for the people. join the pack, embrace the power, and feel the security that only xiao lang gou can provide. together, we rise stronger. Officiële website: https://xiaolanggou.fun

xiao lang gou (XLG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor xiao lang gou (XLG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 178.07K $ 178.07K $ 178.07K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 178.07K $ 178.07K $ 178.07K Hoogste ooit: $ 0.00303648 $ 0.00303648 $ 0.00303648 Laagste ooit: $ 0.00004399 $ 0.00004399 $ 0.00004399 Huidige prijs: $ 0.00017807 $ 0.00017807 $ 0.00017807 Meer informatie over xiao lang gou (XLG) prijs

xiao lang gou (XLG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van xiao lang gou (XLG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal XLG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel XLG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van XLG begrijpt, kun je de live prijs van XLG token verkennen!

Prijsvoorspelling van XLG Wil je weten waar je XLG naartoe gaat? Onze XLG prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van XLG token!

