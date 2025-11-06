Xian (XIAN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00705368 $ 0.00705368 $ 0.00705368 24u laag $ 0.00839543 $ 0.00839543 $ 0.00839543 24u hoog 24u laag $ 0.00705368$ 0.00705368 $ 0.00705368 24u hoog $ 0.00839543$ 0.00839543 $ 0.00839543 Hoogste prijs ooit $ 0.01092697$ 0.01092697 $ 0.01092697 Laagste prijs $ 0.00287465$ 0.00287465 $ 0.00287465 Prijswijziging (1u) -0.86% Prijswijziging (1D) -2.15% Prijswijziging (7D) -2.63% Prijswijziging (7D) -2.63%

Xian (XIAN) real-time prijs is $0.00705701. De afgelopen 24 uur werd er XIAN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00705368 en een hoogtepunt van $ 0.00839543, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De XIAN hoogste prijs aller tijden is $ 0.01092697, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00287465 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is XIAN met -0.86% veranderd in het afgelopen uur, -2.15% in de afgelopen 24 uur en -2.63% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Xian (XIAN) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 122.07K$ 122.07K $ 122.07K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 784.10K$ 784.10K $ 784.10K Circulerende voorraad 17.30M 17.30M 17.30M Totale voorraad 111,109,835.0 111,109,835.0 111,109,835.0

De huidige marktkapitalisatie van Xian is $ 122.07K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van XIAN is 17.30M, met een totale voorraad van 111109835.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 784.10K.