De live Xian prijs vandaag is 0.00705701 USD. Volg realtime XIAN naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de XIAN prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Xian prijs vandaag is 0.00705701 USD. Volg realtime XIAN naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de XIAN prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

1 XIAN naar USD live prijs:

$0.00705701
$0.00705701$0.00705701
-2.10%1D
USD
Xian (XIAN) live prijsgrafiek
Xian (XIAN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00705368
$ 0.00705368$ 0.00705368
24u laag
$ 0.00839543
$ 0.00839543$ 0.00839543
24u hoog

$ 0.00705368
$ 0.00705368$ 0.00705368

$ 0.00839543
$ 0.00839543$ 0.00839543

$ 0.01092697
$ 0.01092697$ 0.01092697

$ 0.00287465
$ 0.00287465$ 0.00287465

-0.86%

-2.15%

-2.63%

-2.63%

Xian (XIAN) real-time prijs is $0.00705701. De afgelopen 24 uur werd er XIAN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00705368 en een hoogtepunt van $ 0.00839543, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De XIAN hoogste prijs aller tijden is $ 0.01092697, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00287465 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is XIAN met -0.86% veranderd in het afgelopen uur, -2.15% in de afgelopen 24 uur en -2.63% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Xian (XIAN) Marktinformatie

$ 122.07K
$ 122.07K$ 122.07K

--
----

$ 784.10K
$ 784.10K$ 784.10K

17.30M
17.30M 17.30M

111,109,835.0
111,109,835.0 111,109,835.0

De huidige marktkapitalisatie van Xian is $ 122.07K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van XIAN is 17.30M, met een totale voorraad van 111109835.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 784.10K.

Xian (XIAN) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Xian naar USD $ -0.000155785947646546.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Xian naar USD $ -0.0012655745.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Xian naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Xian naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.000155785947646546-2.15%
30 dagen$ -0.0012655745-17.93%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is Xian (XIAN)?

Xian is a general-purpose Layer-1 blockchain whose virtual machine runs unmodified Python 3 instead of a domain-specific smart-contract language. Developers deploy contracts with standard Python tooling and libraries, cutting onboarding time from weeks to hours. The native token, $XIAN, secures the network through delegated proof-of-stake, pays execution gas, and participates in a built-in economic loop: 1 % of every contract execution is automatically burned while 68 % of dApp fees are distributed to the contract’s developer, incentivising rapid ecosystem growth and creating continuous deflationary pressure on the circulating supply. Open-source code, a Chrome wallet, a one-click bridge, and SDKs for Python and TypeScript are already live, allowing builders to launch games and DeFi protocols without learning a new language.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Xian (XIAN) hulpbron

Officiële website

Xian Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Xian (XIAN) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Xian (XIAN) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Xian te bekijken.

Bekijk nu de Xian prijsvoorspelling !

XIAN naar lokale valuta's

Xian (XIAN) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Xian (XIAN) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van XIAN token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Xian (XIAN)

Hoeveel is Xian (XIAN) vandaag waard?
De live XIAN prijs in USD is 0.00705701 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige XIAN naar USD prijs?
De huidige prijs van XIAN naar USD is $ 0.00705701. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Xian?
De marktkapitalisatie van XIAN is $ 122.07K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van XIAN?
De circulerende voorraad van XIAN is 17.30M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van XIAN?
XIAN bereikte een ATH-prijs van 0.01092697 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van XIAN?
XIAN zag een ATL-prijs van 0.00287465 USD.
Wat is het handelsvolume van XIAN?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van XIAN is -- USD.
Zal XIAN dit jaar hoger gaan?
XIAN kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de XIAN prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
