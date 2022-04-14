xHaven (XVN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in xHaven (XVN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

xHaven (XVN) Informatie xHaven is the first and largest NFT marketplace built on the Flare Network. It serves as a dedicated platform for the creation, trading, and management of NFTs (Non-Fungible Tokens) within the Flare ecosystem. With over $6 million in traded volume, xHaven provides users with a seamless and secure environment to engage in NFT transactions. The platform leverages the unique capabilities of the Flare Network to offer a robust marketplace, emphasizing decentralization and interoperability for digital asset trading.

xHaven (XVN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor xHaven (XVN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 205.27K $ 205.27K $ 205.27K Totale voorraad: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Circulerende voorraad: $ 51.83M $ 51.83M $ 51.83M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 990.02K $ 990.02K $ 990.02K Hoogste ooit: $ 0.01320028 $ 0.01320028 $ 0.01320028 Laagste ooit: $ 0.00395297 $ 0.00395297 $ 0.00395297 Huidige prijs: $ 0.00395832 $ 0.00395832 $ 0.00395832 Meer informatie over xHaven (XVN) prijs

xHaven (XVN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van xHaven (XVN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal XVN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel XVN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van XVN begrijpt, kun je de live prijs van XVN token verkennen!

Prijsvoorspelling van XVN Wil je weten waar je XVN naartoe gaat? Onze XVN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

