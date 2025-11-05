xFractal (FRACTAL) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00201832$ 0.00201832 $ 0.00201832 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -1.10% Prijswijziging (1D) -39.08% Prijswijziging (7D) +17.13% Prijswijziging (7D) +17.13%

xFractal (FRACTAL) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er FRACTAL verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De FRACTAL hoogste prijs aller tijden is $ 0.00201832, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is FRACTAL met -1.10% veranderd in het afgelopen uur, -39.08% in de afgelopen 24 uur en +17.13% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

xFractal (FRACTAL) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 456.41K$ 456.41K $ 456.41K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 456.41K$ 456.41K $ 456.41K Circulerende voorraad 999.09M 999.09M 999.09M Totale voorraad 999,092,031.450992 999,092,031.450992 999,092,031.450992

De huidige marktkapitalisatie van xFractal is $ 456.41K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van FRACTAL is 999.09M, met een totale voorraad van 999092031.450992. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 456.41K.