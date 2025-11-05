BeursDEX+
De live xFractal prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime FRACTAL naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de FRACTAL prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

1 FRACTAL naar USD live prijs:

$0.00045683
$0.00045683$0.00045683
-39.00%1D
xFractal (FRACTAL) live prijsgrafiek
xFractal (FRACTAL) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00201832
$ 0.00201832$ 0.00201832

$ 0
$ 0$ 0

-1.10%

-39.08%

+17.13%

+17.13%

xFractal (FRACTAL) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er FRACTAL verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De FRACTAL hoogste prijs aller tijden is $ 0.00201832, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is FRACTAL met -1.10% veranderd in het afgelopen uur, -39.08% in de afgelopen 24 uur en +17.13% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

xFractal (FRACTAL) Marktinformatie

$ 456.41K
$ 456.41K$ 456.41K

--
----

$ 456.41K
$ 456.41K$ 456.41K

999.09M
999.09M 999.09M

999,092,031.450992
999,092,031.450992 999,092,031.450992

De huidige marktkapitalisatie van xFractal is $ 456.41K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van FRACTAL is 999.09M, met een totale voorraad van 999092031.450992. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 456.41K.

xFractal (FRACTAL) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van xFractal naar USD $ -0.000293138240583459.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van xFractal naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van xFractal naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van xFractal naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.000293138240583459-39.08%
30 dagen$ 0-69.17%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is xFractal (FRACTAL)?

xFractal is a Solana-native intelligence protocol designed to enhance alpha extraction through real-time sentiment analysis, streamlined due diligence, predictive modeling, and modular market research tools. It enables users to assess any token’s potential across different dimensions through a natural language interface optimized for high-speed market comprehension.

The platform is structured around a network of specialized AI agents that generate actionable intelligence. Users interact with these agents via prompt-based workflows, accessing detailed insights unified within a coherent intelligence layer. xFractal enhances the user’s ability to interpret and act on market shifts in real time.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

xFractal (FRACTAL) hulpbron

Officiële website

xFractal Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal xFractal (FRACTAL) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je xFractal (FRACTAL) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor xFractal te bekijken.

Bekijk nu de xFractal prijsvoorspelling !

FRACTAL naar lokale valuta's

xFractal (FRACTAL) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van xFractal (FRACTAL) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van FRACTAL token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over xFractal (FRACTAL)

Hoeveel is xFractal (FRACTAL) vandaag waard?
De live FRACTAL prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige FRACTAL naar USD prijs?
De huidige prijs van FRACTAL naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van xFractal?
De marktkapitalisatie van FRACTAL is $ 456.41K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van FRACTAL?
De circulerende voorraad van FRACTAL is 999.09M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van FRACTAL?
FRACTAL bereikte een ATH-prijs van 0.00201832 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van FRACTAL?
FRACTAL zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van FRACTAL?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van FRACTAL is -- USD.
Zal FRACTAL dit jaar hoger gaan?
FRACTAL kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de FRACTAL prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
xFractal (FRACTAL) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

