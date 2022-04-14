Xerberus (XER) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Xerberus (XER), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Xerberus (XER) Informatie Xerberus is a risk and asset management blockchain designed to provide services to other blockchain ecosystems. Each node within the Xerberus blockchain computes an open-source risk model, assessing risk for most crypto assets within partner ecosystems. The produced risk ratings can be used by dApps to improve resilience and capital efficiency. Investors can benefit directly from Xerberus Risk Ratings by investing in Xerberus indexes, which provide the most secure and decentralized way to benefit from crypto volatility. Xerberus is a risk and asset management blockchain designed to provide services to other blockchain ecosystems. Each node within the Xerberus blockchain computes an open-source risk model, assessing risk for most crypto assets within partner ecosystems. The produced risk ratings can be used by dApps to improve resilience and capital efficiency. Investors can benefit directly from Xerberus Risk Ratings by investing in Xerberus indexes, which provide the most secure and decentralized way to benefit from crypto volatility. Officiële website: https://www.xerberus.io/ Whitepaper: https://docsend.com/view/qzevbnhr5guutdjx Koop nu XER!

Xerberus (XER) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Xerberus (XER), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 4.24M $ 4.24M $ 4.24M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 289.56M $ 289.56M $ 289.56M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 14.63M $ 14.63M $ 14.63M Hoogste ooit: $ 0.0209752 $ 0.0209752 $ 0.0209752 Laagste ooit: $ 0.00268313 $ 0.00268313 $ 0.00268313 Huidige prijs: $ 0.0146307 $ 0.0146307 $ 0.0146307 Meer informatie over Xerberus (XER) prijs

Xerberus (XER) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Xerberus (XER) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal XER tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel XER tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van XER begrijpt, kun je de live prijs van XER token verkennen!

Prijsvoorspelling van XER Wil je weten waar je XER naartoe gaat? Onze XER prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van XER token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!