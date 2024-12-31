XDEFI (XDEFI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in XDEFI (XDEFI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

XDEFI (XDEFI) Informatie In October 2024, the $XDEFI token migrated to the $CTRL token on a 1:1 basis. If you still hold any $XDEFI tokens you can migrate them to $CTRL on a 1:1 basis any time until September 2025 using the official migration tool which is available here: https://app.ctrl.xyz/migrate. Ctrl Wallet will cover the gas fees involved with your migration provided that you complete your migration by 31 December 2024. If you are interested in buying the token for Ctrl Wallet, please purchase $CTRL. Please note that any liquidity pools for the $XDEFI token are no longer supported by Ctrl Wallet and you can expect to experience high slippage. ------- XDEFI is a non-custodial wallet that allows you to securely swap, store, and send NFTs and crypto across 14 blockchains. Join more than 100,000 people who trust XDEFI Wallet! One wallet for all of Web3: Swap, send and store more than 10,000 assets on Ethereum, THORChain, Avalanche, Fantom, Arbitrum, Polygon, Bitcoin, Binance Chain, Binance Smart Chain, Doge, Litecoin, Luna2, Luna Classic and Bitcoin Cash. A single gallery for all your NFTs: A single, customisable gallery for your Ethereum, Avalanche, Fantom, Arbitrum, Polygon, Binance Chain and Luna2 NFTs. Permissionless swaps and bridging: Unlimited swaps for all THORChain assets, all within the wallet. XDEFI Wallet is non-custodial: We never have access to your funds. XDEFI Wallet never stores your seed phrase, your password or any private information. You are always in full control of your funds and data. Officiële website: https://ctrl.xyz/

XDEFI (XDEFI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor XDEFI (XDEFI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 796.59K $ 796.59K $ 796.59K Totale voorraad: $ 240.00M $ 240.00M $ 240.00M Circulerende voorraad: $ 130.07M $ 130.07M $ 130.07M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.47M $ 1.47M $ 1.47M Hoogste ooit: $ 2.37 $ 2.37 $ 2.37 Laagste ooit: $ 0.00153848 $ 0.00153848 $ 0.00153848 Huidige prijs: $ 0.00612429 $ 0.00612429 $ 0.00612429 Meer informatie over XDEFI (XDEFI) prijs

XDEFI (XDEFI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van XDEFI (XDEFI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal XDEFI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel XDEFI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van XDEFI begrijpt, kun je de live prijs van XDEFI token verkennen!

Prijsvoorspelling van XDEFI Wil je weten waar je XDEFI naartoe gaat? Onze XDEFI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van XDEFI token!

