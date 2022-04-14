xCREDI (XCREDI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in xCREDI (XCREDI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

xCREDI (XCREDI) Informatie Credefi Finance bridges the worlds of decentralized finance and the real economy, connecting crypto investors with established businesses in need of funding. Our platform delivers secure and transparent lending opportunities, offering investors stable and predictable returns while empowering small and medium-sized enterprises (SMEs) to thrive. With robust risk management and blockchain-powered innovation, Credefi is redefining traditional finance—bringing trust, efficiency, and tangible real-world impact to the Web3 lending ecosystem. Officiële website: https://credefi.io Whitepaper: https://credefi.gitbook.io/credefi

xCREDI (XCREDI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor xCREDI (XCREDI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 305.14K Totale voorraad: $ 16.00M Circulerende voorraad: $ 16.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 305.14K Hoogste ooit: $ 0.143297 Laagste ooit: $ 0.01628149 Huidige prijs: $ 0.01904121

xCREDI (XCREDI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van xCREDI (XCREDI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal XCREDI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel XCREDI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van XCREDI begrijpt, kun je de live prijs van XCREDI token verkennen!

Prijsvoorspelling van XCREDI Wil je weten waar je XCREDI naartoe gaat? Onze XCREDI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van XCREDI token!

