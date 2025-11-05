XBT (XBT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.03015309$ 0.03015309 $ 0.03015309 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -0.93% Prijswijziging (1D) +1.68% Prijswijziging (7D) -30.11% Prijswijziging (7D) -30.11%

XBT (XBT) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er XBT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De XBT hoogste prijs aller tijden is $ 0.03015309, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is XBT met -0.93% veranderd in het afgelopen uur, +1.68% in de afgelopen 24 uur en -30.11% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

XBT (XBT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 938.46K$ 938.46K $ 938.46K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 938.46K$ 938.46K $ 938.46K Circulerende voorraad 999.73M 999.73M 999.73M Totale voorraad 999,729,758.48 999,729,758.48 999,729,758.48

De huidige marktkapitalisatie van XBT is $ 938.46K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van XBT is 999.73M, met een totale voorraad van 999729758.48. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 938.46K.