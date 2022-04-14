XAYA (WCHI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in XAYA (WCHI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

XAYA (WCHI) Informatie In 2013 the XAYA team introduced the world to true blockchain gaming with the Huntercoin experiment. Since then, they have pushed blockchain technologies ahead with several unique innovations. Through several years of R&D, the team proudly presents this new platform where games can run serverless and unstoppable on the blockchain with countless thousands of games and millions of players. Officiële website: https://xaya.io Whitepaper: https://xaya.io/downloads/XAYA_White_Paper.pdf

XAYA (WCHI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor XAYA (WCHI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.87M $ 1.87M $ 1.87M Totale voorraad: $ 77.30M $ 77.30M $ 77.30M Circulerende voorraad: $ 57.61M $ 57.61M $ 57.61M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.51M $ 2.51M $ 2.51M Hoogste ooit: $ 0.766229 $ 0.766229 $ 0.766229 Laagste ooit: $ 0.00152533 $ 0.00152533 $ 0.00152533 Huidige prijs: $ 0.03241457 $ 0.03241457 $ 0.03241457 Meer informatie over XAYA (WCHI) prijs

XAYA (WCHI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van XAYA (WCHI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WCHI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WCHI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WCHI begrijpt, kun je de live prijs van WCHI token verkennen!

