X2Y2 (X2Y2) Informatie X2Y2 r1 will be a full-featured NFT market at its launch. The marketplace's smart contract, frontend, and backend are all 100% independently developed. In addition to the most basic functions like listing and trading, you can expect the following features: - Instant push notifications for buys & sells - Integrated rarity ranking and analysis - Bulk sending & listing - Bidding on a collection or traits X2Y2 r1 will be a full-featured NFT market at its launch. The marketplace's smart contract, frontend, and backend are all 100% independently developed. In addition to the most basic functions like listing and trading, you can expect the following features: Instant push notifications for buys & sells

Integrated rarity ranking and analysis

Bulk sending & listing

Bidding on a collection or traits Officiële website: https://x2y2.io/ Koop nu X2Y2!

X2Y2 (X2Y2) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor X2Y2 (X2Y2), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 736.42K $ 736.42K $ 736.42K Totale voorraad: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M Circulerende voorraad: $ 377.61M $ 377.61M $ 377.61M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.95M $ 1.95M $ 1.95M Hoogste ooit: $ 4.14 $ 4.14 $ 4.14 Laagste ooit: $ 0.00089378 $ 0.00089378 $ 0.00089378 Huidige prijs: $ 0.00195021 $ 0.00195021 $ 0.00195021 Meer informatie over X2Y2 (X2Y2) prijs

X2Y2 (X2Y2) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van X2Y2 (X2Y2) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal X2Y2 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel X2Y2 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van X2Y2 begrijpt, kun je de live prijs van X2Y2 token verkennen!

