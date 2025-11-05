X1000 (X1000) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00155937 24u hoog $ 0.00175561 Hoogste prijs ooit $ 0.00198036 Laagste prijs $ 0 Prijswijziging (1u) +0.60% Prijswijziging (1D) -1.71% Prijswijziging (7D) -14.36%

X1000 (X1000) real-time prijs is $0.00168789. De afgelopen 24 uur werd er X1000 verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00155937 en een hoogtepunt van $ 0.00175561, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De X1000 hoogste prijs aller tijden is $ 0.00198036, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is X1000 met +0.60% veranderd in het afgelopen uur, -1.71% in de afgelopen 24 uur en -14.36% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

X1000 (X1000) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 15.11M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 15.11M Circulerende voorraad 9.00B Totale voorraad 8,999,998,147.428326

De huidige marktkapitalisatie van X1000 is $ 15.11M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van X1000 is 9.00B, met een totale voorraad van 8999998147.428326. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 15.11M.