X Money (XMONEY) Informatie X Money is a cutting-edge digital financial ecosystem designed to revolutionize how individuals and businesses interact with money. Built on the principles of efficiency, accessibility, and innovation, X Money aims to become the global standard for modern financial transactions, encompassing payments, loans, and beyond. Mission The mission of X Money is to simplify and enhance the financial lives of its users by providing a comprehensive platform for secure, fast, and seamless transactions. By leveraging advanced technology, X Money empowers users to manage their finances in ways that are both intuitive and future-proof. Officiële website: https://xmoneyeth.com/

X Money (XMONEY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor X Money (XMONEY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 579.12K $ 579.12K $ 579.12K Totale voorraad: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Circulerende voorraad: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 579.12K $ 579.12K $ 579.12K Hoogste ooit: $ 0.840374 $ 0.840374 $ 0.840374 Laagste ooit: $ 0.01188658 $ 0.01188658 $ 0.01188658 Huidige prijs: $ 0.057854 $ 0.057854 $ 0.057854 Meer informatie over X Money (XMONEY) prijs

X Money (XMONEY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van X Money (XMONEY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal XMONEY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel XMONEY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van XMONEY begrijpt, kun je de live prijs van XMONEY token verkennen!

