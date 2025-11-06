WURK (WURK) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00414195$ 0.00414195 $ 0.00414195 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.07% Prijswijziging (1D) -9.18% Prijswijziging (7D) -55.53% Prijswijziging (7D) -55.53%

WURK (WURK) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er WURK verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WURK hoogste prijs aller tijden is $ 0.00414195, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WURK met +0.07% veranderd in het afgelopen uur, -9.18% in de afgelopen 24 uur en -55.53% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

WURK (WURK) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 394.67K$ 394.67K $ 394.67K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 394.67K$ 394.67K $ 394.67K Circulerende voorraad 999.84M 999.84M 999.84M Totale voorraad 999,837,191.419979 999,837,191.419979 999,837,191.419979

De huidige marktkapitalisatie van WURK is $ 394.67K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WURK is 999.84M, met een totale voorraad van 999837191.419979. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 394.67K.