WuAI (WUAI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 24u laag $ 0 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 0 Laagste prijs $ 0 Prijswijziging (1u) +0.74% Prijswijziging (1D) +10.38% Prijswijziging (7D) -36.47%

WuAI (WUAI) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er WUAI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WUAI hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WUAI met +0.74% veranderd in het afgelopen uur, +10.38% in de afgelopen 24 uur en -36.47% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

WuAI (WUAI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 92.31K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 110.04K Circulerende voorraad 832.91M Totale voorraad 992,907,818.0421511

De huidige marktkapitalisatie van WuAI is $ 92.31K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WUAI is 832.91M, met een totale voorraad van 992907818.0421511. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 110.04K.