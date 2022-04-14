WTF Opossum (WTFO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in WTF Opossum (WTFO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

WTF Opossum (WTFO) Informatie WTF Opossum is a Meme token on solana Blockchain with utilities and tools for traders and token owners as well. Launched in July 2024. The project built a vote for exposure telegram bot with a leaderboard for tokens on multiple blockchains. The variety of tools contain the voting agent, contract scanner and market details checker. The $WTFO token itself was designed as a unique meme character. An opossum, the symbol of immortals. Just like opossums, WTFO is a surviver, focusing on it's utilities and the fun aspect of communities as being a real meme project. Officiële website: https://wtfo.online Whitepaper: https://wtfo.online

WTF Opossum (WTFO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor WTF Opossum (WTFO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 998.92K $ 998.92K $ 998.92K Totale voorraad: $ 852.15M $ 852.15M $ 852.15M Circulerende voorraad: $ 852.15M $ 852.15M $ 852.15M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 998.92K $ 998.92K $ 998.92K Hoogste ooit: $ 0.0019441 $ 0.0019441 $ 0.0019441 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.0011715 $ 0.0011715 $ 0.0011715 Meer informatie over WTF Opossum (WTFO) prijs

WTF Opossum (WTFO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van WTF Opossum (WTFO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WTFO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WTFO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WTFO begrijpt, kun je de live prijs van WTFO token verkennen!

