Wrapped Zedxion (WZEDX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.429187 24u hoog $ 0.450992 Hoogste prijs ooit $ 0.55216 Laagste prijs $ 0.223268 Prijswijziging (1u) +0.84% Prijswijziging (1D) +1.60% Prijswijziging (7D) -6.99%

Wrapped Zedxion (WZEDX) real-time prijs is $0.450619. De afgelopen 24 uur werd er WZEDX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.429187 en een hoogtepunt van $ 0.450992, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WZEDX hoogste prijs aller tijden is $ 0.55216, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.223268 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WZEDX met +0.84% veranderd in het afgelopen uur, +1.60% in de afgelopen 24 uur en -6.99% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Wrapped Zedxion (WZEDX) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 27.44M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 2.02B Circulerende voorraad 61.27M Totale voorraad 4,512,781,925.0

De huidige marktkapitalisatie van Wrapped Zedxion is $ 27.44M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WZEDX is 61.27M, met een totale voorraad van 4512781925.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.02B.