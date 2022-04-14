Wrapped XRP (WXRP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Wrapped XRP (WXRP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Wrapped XRP (WXRP) Informatie Wrapped XRP is a 1:1 equivalent of XRP represented as an ERC-20 on Ethereum. Wrapped.com lets investors use their digital assets to lend, borrow, and trade on all major DeFi platforms. Each wrapped asset is fully-collateralized and held with a qualified custodian. Wrapped.com is a collaboration of Tokensoft Inc. with leading custodians and other financial institutions. Tokensoft provides the technology layer via Wrapped.com that allows users to wrap their XRP into wXRP. Wrapped XRP is a 1:1 equivalent of XRP represented as an ERC-20 on Ethereum. Wrapped.com lets investors use their digital assets to lend, borrow, and trade on all major DeFi platforms. Each wrapped asset is fully-collateralized and held with a qualified custodian. Wrapped.com is a collaboration of Tokensoft Inc. with leading custodians and other financial institutions. Tokensoft provides the technology layer via Wrapped.com that allows users to wrap their XRP into wXRP. Officiële website: https://wrapped.com/ Koop nu WXRP!

Wrapped XRP (WXRP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Wrapped XRP (WXRP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 51.52M $ 51.52M $ 51.52M Totale voorraad: $ 17.95M $ 17.95M $ 17.95M Circulerende voorraad: $ 17.95M $ 17.95M $ 17.95M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 51.52M $ 51.52M $ 51.52M Hoogste ooit: $ 18.37 $ 18.37 $ 18.37 Laagste ooit: $ 0.124627 $ 0.124627 $ 0.124627 Huidige prijs: $ 2.87 $ 2.87 $ 2.87 Meer informatie over Wrapped XRP (WXRP) prijs

Wrapped XRP (WXRP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Wrapped XRP (WXRP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WXRP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WXRP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WXRP begrijpt, kun je de live prijs van WXRP token verkennen!

