Wrapped XPL (WXPL) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.227505 $ 0.227505 $ 0.227505 24u laag $ 0.309524 $ 0.309524 $ 0.309524 24u hoog 24u laag $ 0.227505$ 0.227505 $ 0.227505 24u hoog $ 0.309524$ 0.309524 $ 0.309524 Hoogste prijs ooit $ 1.69$ 1.69 $ 1.69 Laagste prijs $ 0.227505$ 0.227505 $ 0.227505 Prijswijziging (1u) +7.08% Prijswijziging (1D) +23.01% Prijswijziging (7D) -11.81% Prijswijziging (7D) -11.81%

Wrapped XPL (WXPL) real-time prijs is $0.314246. De afgelopen 24 uur werd er WXPL verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.227505 en een hoogtepunt van $ 0.309524, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WXPL hoogste prijs aller tijden is $ 1.69, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.227505 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WXPL met +7.08% veranderd in het afgelopen uur, +23.01% in de afgelopen 24 uur en -11.81% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Wrapped XPL (WXPL) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 22.58M$ 22.58M $ 22.58M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 22.58M$ 22.58M $ 22.58M Circulerende voorraad 71.87M 71.87M 71.87M Totale voorraad 70,659,735.87034562 70,659,735.87034562 70,659,735.87034562

De huidige marktkapitalisatie van Wrapped XPL is $ 22.58M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WXPL is 71.87M, met een totale voorraad van 70659735.87034562. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 22.58M.