Wrapped XOC (WXOC) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.214685 $ 0.214685 $ 0.214685 24u laag $ 0.22883 $ 0.22883 $ 0.22883 24u hoog 24u laag $ 0.214685$ 0.214685 $ 0.214685 24u hoog $ 0.22883$ 0.22883 $ 0.22883 Hoogste prijs ooit $ 0.258007$ 0.258007 $ 0.258007 Laagste prijs $ 0.20779$ 0.20779 $ 0.20779 Prijswijziging (1u) +0.21% Prijswijziging (1D) -2.57% Prijswijziging (7D) -3.35% Prijswijziging (7D) -3.35%

Wrapped XOC (WXOC) real-time prijs is $0.221752. De afgelopen 24 uur werd er WXOC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.214685 en een hoogtepunt van $ 0.22883, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WXOC hoogste prijs aller tijden is $ 0.258007, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.20779 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WXOC met +0.21% veranderd in het afgelopen uur, -2.57% in de afgelopen 24 uur en -3.35% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Wrapped XOC (WXOC) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 3.84M$ 3.84M $ 3.84M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 3.84M$ 3.84M $ 3.84M Circulerende voorraad 17.32M 17.32M 17.32M Totale voorraad 17,315,661.24844072 17,315,661.24844072 17,315,661.24844072

De huidige marktkapitalisatie van Wrapped XOC is $ 3.84M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WXOC is 17.32M, met een totale voorraad van 17315661.24844072. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 3.84M.