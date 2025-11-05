Wrapped TAC (WTAC) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00467728 $ 0.00467728 $ 0.00467728 24u laag $ 0.0052225 $ 0.0052225 $ 0.0052225 24u hoog 24u laag $ 0.00467728$ 0.00467728 $ 0.00467728 24u hoog $ 0.0052225$ 0.0052225 $ 0.0052225 Hoogste prijs ooit $ 0.0173277$ 0.0173277 $ 0.0173277 Laagste prijs $ 0.00403269$ 0.00403269 $ 0.00403269 Prijswijziging (1u) +0.24% Prijswijziging (1D) -4.93% Prijswijziging (7D) +0.15% Prijswijziging (7D) +0.15%

Wrapped TAC (WTAC) real-time prijs is $0.00482801. De afgelopen 24 uur werd er WTAC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00467728 en een hoogtepunt van $ 0.0052225, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WTAC hoogste prijs aller tijden is $ 0.0173277, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00403269 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WTAC met +0.24% veranderd in het afgelopen uur, -4.93% in de afgelopen 24 uur en +0.15% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Wrapped TAC (WTAC) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Circulerende voorraad 237.37M 237.37M 237.37M Totale voorraad 237,435,518.3221643 237,435,518.3221643 237,435,518.3221643

De huidige marktkapitalisatie van Wrapped TAC is $ 1.15M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WTAC is 237.37M, met een totale voorraad van 237435518.3221643. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.15M.