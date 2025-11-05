Wrapped stkscUSD (WSTKSCUSD) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.942677 $ 0.942677 $ 0.942677 24u laag $ 1.005 $ 1.005 $ 1.005 24u hoog 24u laag $ 0.942677$ 0.942677 $ 0.942677 24u hoog $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Hoogste prijs ooit $ 1.025$ 1.025 $ 1.025 Laagste prijs $ 0.931754$ 0.931754 $ 0.931754 Prijswijziging (1u) -0.02% Prijswijziging (1D) +4.68% Prijswijziging (7D) -1.31% Prijswijziging (7D) -1.31%

Wrapped stkscUSD (WSTKSCUSD) real-time prijs is $1.004. De afgelopen 24 uur werd er WSTKSCUSD verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.942677 en een hoogtepunt van $ 1.005, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WSTKSCUSD hoogste prijs aller tijden is $ 1.025, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.931754 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WSTKSCUSD met -0.02% veranderd in het afgelopen uur, +4.68% in de afgelopen 24 uur en -1.31% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Wrapped stkscUSD (WSTKSCUSD) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 3.96M$ 3.96M $ 3.96M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 3.96M$ 3.96M $ 3.96M Circulerende voorraad 3.94M 3.94M 3.94M Totale voorraad 3,925,651.491372 3,925,651.491372 3,925,651.491372

De huidige marktkapitalisatie van Wrapped stkscUSD is $ 3.96M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WSTKSCUSD is 3.94M, met een totale voorraad van 3925651.491372. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 3.96M.