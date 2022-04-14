Wrapped stETH (WSTETH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Wrapped stETH (WSTETH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Wrapped stETH (WSTETH) Informatie wstETH is a wrapped version of stETH. Instead of rebasing, or changing account holdings daily it is similar to a c-token. It represents a pro-rata ownership of the staked ETH (stETH). When someone exits wstETH they are returned principal stETH + stETH earnings. Lido is a liquid staking protocol for POS blockchains. It gives you a liquid token that represents your staked collateral and earnings over time. Lido removes the need to run infrastructure and enabling continued participation in DeFi. wstETH is minted and burned as stETH is wrapped and unwrapped. Officiële website: https://lido.fi/

Wrapped stETH (WSTETH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Wrapped stETH (WSTETH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 15.90B $ 15.90B $ 15.90B Totale voorraad: $ 3.13M $ 3.13M $ 3.13M Circulerende voorraad: $ 3.13M $ 3.13M $ 3.13M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 15.90B $ 15.90B $ 15.90B Hoogste ooit: $ 7,256.02 $ 7,256.02 $ 7,256.02 Laagste ooit: $ 558.54 $ 558.54 $ 558.54 Huidige prijs: $ 5,076.15 $ 5,076.15 $ 5,076.15 Meer informatie over Wrapped stETH (WSTETH) prijs

Wrapped stETH (WSTETH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Wrapped stETH (WSTETH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WSTETH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WSTETH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WSTETH begrijpt, kun je de live prijs van WSTETH token verkennen!

Prijsvoorspelling van WSTETH Wil je weten waar je WSTETH naartoe gaat? Onze WSTETH prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van WSTETH token!

