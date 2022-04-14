Wrapped stASTR (WSTASTR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Wrapped stASTR (WSTASTR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Wrapped stASTR (WSTASTR) Informatie Astake is a secure and reliable Liquid Staking Protocol for Astar & Soneium Ecosystem, enabling seamless participation in Astar dApp Staking across both networks. Key Offering - High APR** from dApp Staking - Liquidity via yield-bearing $wstASTR - Extra Yield opportunities through partner DeFis - Multi-Chain Support through CCIP - Security with PeckShield audit - Intuitive UI for a seamless staking experience Astake is a secure and reliable Liquid Staking Protocol for Astar & Soneium Ecosystem, enabling seamless participation in Astar dApp Staking across both networks. Key Offering High APR** from dApp Staking

Liquidity via yield-bearing $wstASTR

Extra Yield opportunities through partner DeFis

Multi-Chain Support through CCIP

Security with PeckShield audit

Intuitive UI for a seamless staking experience Officiële website: https://www.astake.dev Koop nu WSTASTR!

Wrapped stASTR (WSTASTR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Wrapped stASTR (WSTASTR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 4.47M $ 4.47M $ 4.47M Totale voorraad: $ 184.63M $ 184.63M $ 184.63M Circulerende voorraad: $ 184.63M $ 184.63M $ 184.63M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.47M $ 4.47M $ 4.47M Hoogste ooit: $ 0.03544925 $ 0.03544925 $ 0.03544925 Laagste ooit: $ 0.00462923 $ 0.00462923 $ 0.00462923 Huidige prijs: $ 0.02416096 $ 0.02416096 $ 0.02416096 Meer informatie over Wrapped stASTR (WSTASTR) prijs

Wrapped stASTR (WSTASTR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Wrapped stASTR (WSTASTR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WSTASTR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WSTASTR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WSTASTR begrijpt, kun je de live prijs van WSTASTR token verkennen!

Prijsvoorspelling van WSTASTR Wil je weten waar je WSTASTR naartoe gaat? Onze WSTASTR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van WSTASTR token!

