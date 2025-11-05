Wrapped SOMI (WSOMI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.314929 $ 0.314929 $ 0.314929 24u laag $ 0.357991 $ 0.357991 $ 0.357991 24u hoog 24u laag $ 0.314929$ 0.314929 $ 0.314929 24u hoog $ 0.357991$ 0.357991 $ 0.357991 Hoogste prijs ooit $ 1.81$ 1.81 $ 1.81 Laagste prijs $ 0.314929$ 0.314929 $ 0.314929 Prijswijziging (1u) +0.90% Prijswijziging (1D) +0.45% Prijswijziging (7D) -20.72% Prijswijziging (7D) -20.72%

Wrapped SOMI (WSOMI) real-time prijs is $0.355134. De afgelopen 24 uur werd er WSOMI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.314929 en een hoogtepunt van $ 0.357991, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WSOMI hoogste prijs aller tijden is $ 1.81, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.314929 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WSOMI met +0.90% veranderd in het afgelopen uur, +0.45% in de afgelopen 24 uur en -20.72% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Wrapped SOMI (WSOMI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 14.33M$ 14.33M $ 14.33M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 14.33M$ 14.33M $ 14.33M Circulerende voorraad 40.62M 40.62M 40.62M Totale voorraad 40,622,377.70237706 40,622,377.70237706 40,622,377.70237706

De huidige marktkapitalisatie van Wrapped SOMI is $ 14.33M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WSOMI is 40.62M, met een totale voorraad van 40622377.70237706. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 14.33M.