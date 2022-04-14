Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Wrapped Savings rUSD (WSRUSD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) Informatie Reservoir is a multicollateral yield bearing stablecoin backed by RWAs and onchain strategies (tbills, overcollateralized onchain lending, funding rate strategies). This flexible infrastructure allows for consistently high yields paid out to through varying market conditions and sets up Reservoir to be the primary candidate for looping strategies. Reservoir is live on Ethereum & Berachain and recently crossed $250m in TVL. Officiële website: https://reservoir.xyz/

Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Wrapped Savings rUSD (WSRUSD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 32.41M $ 32.41M $ 32.41M Totale voorraad: $ 30.34M $ 30.34M $ 30.34M Circulerende voorraad: $ 30.34M $ 30.34M $ 30.34M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 32.41M $ 32.41M $ 32.41M Hoogste ooit: $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 Laagste ooit: $ 0.960987 $ 0.960987 $ 0.960987 Huidige prijs: $ 1.068 $ 1.068 $ 1.068 Meer informatie over Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) prijs

Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WSRUSD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WSRUSD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WSRUSD begrijpt, kun je de live prijs van WSRUSD token verkennen!

Prijsvoorspelling van WSRUSD Wil je weten waar je WSRUSD naartoe gaat? Onze WSRUSD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van WSRUSD token!

