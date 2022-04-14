Ontdek Wrapped SAFU (WSAFU) tokenomie op MEXC. Kom meer te weten over de totale WSAFU tokenvoorraad, tokenverdeling, marktkapitalisatie, handelsvolume en meer. Blijf nu op de hoogte met realtime gegevens! Ontdek Wrapped SAFU (WSAFU) tokenomie op MEXC. Kom meer te weten over de totale WSAFU tokenvoorraad, tokenverdeling, marktkapitalisatie, handelsvolume en meer. Blijf nu op de hoogte met realtime gegevens!

Wrapped SAFU (WSAFU) Informatie Safura is a decentralized protection protocol designed to cover Web3 users and projects from risks like exploits, cyberattacks, and smart contract vulnerabilities. Safura is a DeFi cover alternative for risk-sharing among members. It allows members to purchase various cover products to protect against risks. The $SAFU token is used within the protocol for risk sharing. Digital assets' value has increased to the trillions over the years. The Web3 economy has a lot of potential but in order for wider adoption, it needs to be safe. Currently, less than 1% of digital assets are covered. This presents a unique opportunity for cover to fill the gap. The implementation of cover will enhance community trust and protect against risks like exchange failures, cyber-attacks, and lost or stolen wallet keys. Safura will provide its own platform while embedding cover offerings on DEXes & wallet front-ends. Smart contract security shouldn't end with the audit report. Safura, a DAO founded by auditors and members of the AuditOne ecosystem, has forked a protocol for asset cover (a clean fork of Nexus Mutual with different parameters & tokenomics) which is being deployed on the Sonic blockchain. Community members can choose to have their funds protected with coverage, giving them peace of mind and protecting their assets from potential risks. Projects can purchase coverage to increase community trust, knowing they're protected against potential vulnerabilities. For AuditOne, it's about putting skin in the game and backing our audits with long-term security guarantees. Safura, a DAO founded by auditors and members of the AuditOne ecosystem, has forked a protocol for asset cover (a clean fork of Nexus Mutual with different parameters & tokenomics) which is being deployed on the Sonic blockchain. Community members can choose to have their funds protected with coverage, giving them peace of mind and protecting their assets from potential risks. Projects can purchase coverage to increase community trust, knowing they're protected against potential vulnerabilities. For AuditOne, it's about putting skin in the game and backing our audits with long-term security guarantees. Officiële website: https://www.safura.io/ Whitepaper: https://docs.safura.io/ Wrapped SAFU (WSAFU) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Wrapped SAFU (WSAFU), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 8.15K $ 8.15K $ 8.15K Totale voorraad: $ 3.69M $ 3.69M $ 3.69M Circulerende voorraad: $ 3.69M $ 3.69M $ 3.69M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 8.15K $ 8.15K $ 8.15K Hoogste ooit: $ 0.060222 $ 0.060222 $ 0.060222 Laagste ooit: $ 0.0021683 $ 0.0021683 $ 0.0021683 Huidige prijs: $ 0.00221187 $ 0.00221187 $ 0.00221187 Meer informatie over Wrapped SAFU (WSAFU) prijs Wrapped SAFU (WSAFU) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Wrapped SAFU (WSAFU) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WSAFU tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WSAFU tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WSAFU begrijpt, kun je de live prijs van WSAFU token verkennen! Prijsvoorspelling van WSAFU Wil je weten waar je WSAFU naartoe gaat? Onze WSAFU prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. 