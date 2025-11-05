Wrapped RBNT (WRBNT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00634314 $ 0.00634314 $ 0.00634314 24u laag $ 0.00689369 $ 0.00689369 $ 0.00689369 24u hoog 24u laag $ 0.00634314$ 0.00634314 $ 0.00634314 24u hoog $ 0.00689369$ 0.00689369 $ 0.00689369 Hoogste prijs ooit $ 0.03076976$ 0.03076976 $ 0.03076976 Laagste prijs $ 0.00559331$ 0.00559331 $ 0.00559331 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -7.46% Prijswijziging (7D) -1.57% Prijswijziging (7D) -1.57%

Wrapped RBNT (WRBNT) real-time prijs is $0.00637919. De afgelopen 24 uur werd er WRBNT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00634314 en een hoogtepunt van $ 0.00689369, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WRBNT hoogste prijs aller tijden is $ 0.03076976, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00559331 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WRBNT met -- veranderd in het afgelopen uur, -7.46% in de afgelopen 24 uur en -1.57% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Wrapped RBNT (WRBNT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 5.54M$ 5.54M $ 5.54M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 10.56M$ 10.56M $ 10.56M Circulerende voorraad 868.43M 868.43M 868.43M Totale voorraad 1,655,600,496.954292 1,655,600,496.954292 1,655,600,496.954292

De huidige marktkapitalisatie van Wrapped RBNT is $ 5.54M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WRBNT is 868.43M, met een totale voorraad van 1655600496.954292. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 10.56M.