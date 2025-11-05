Wrapped Peaq (WPEAQ) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.059028 $ 0.059028 $ 0.059028 24u laag $ 0.065161 $ 0.065161 $ 0.065161 24u hoog 24u laag $ 0.059028$ 0.059028 $ 0.059028 24u hoog $ 0.065161$ 0.065161 $ 0.065161 Hoogste prijs ooit $ 0.147401$ 0.147401 $ 0.147401 Laagste prijs $ 0.058887$ 0.058887 $ 0.058887 Prijswijziging (1u) +1.63% Prijswijziging (1D) -1.15% Prijswijziging (7D) -32.74% Prijswijziging (7D) -32.74%

Wrapped Peaq (WPEAQ) real-time prijs is $0.063123. De afgelopen 24 uur werd er WPEAQ verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.059028 en een hoogtepunt van $ 0.065161, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WPEAQ hoogste prijs aller tijden is $ 0.147401, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.058887 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WPEAQ met +1.63% veranderd in het afgelopen uur, -1.15% in de afgelopen 24 uur en -32.74% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Wrapped Peaq (WPEAQ) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 6.37M$ 6.37M $ 6.37M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 6.37M$ 6.37M $ 6.37M Circulerende voorraad 100.97M 100.97M 100.97M Totale voorraad 100,953,252.8332842 100,953,252.8332842 100,953,252.8332842

De huidige marktkapitalisatie van Wrapped Peaq is $ 6.37M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WPEAQ is 100.97M, met een totale voorraad van 100953252.8332842. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 6.37M.