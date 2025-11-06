BeursDEX+
De live Wrapped Parasail Staked PEAQ prijs vandaag is 0.066379 USD. Volg realtime WSTPEAQ naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de WSTPEAQ prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over WSTPEAQ

WSTPEAQ Prijsinformatie

Wat is WSTPEAQ

WSTPEAQ officiële website

WSTPEAQ tokenomie

WSTPEAQ Prijsvoorspelling

Wrapped Parasail Staked PEAQ Prijs (WSTPEAQ)

1 WSTPEAQ naar USD live prijs:

$0.066379
0.00%1D
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden.
Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 00:05:07 (UTC+8)

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
24u laag
$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0
$ 0.147635
$ 0.064661
--

-30.11%

-30.11%

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) real-time prijs is $0.066379. De afgelopen 24 uur werd er WSTPEAQ verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WSTPEAQ hoogste prijs aller tijden is $ 0.147635, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.064661 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WSTPEAQ met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -30.11% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Marktinformatie

$ 29.68K
--
$ 29.68K
447.10K
447,099.9321349327
De huidige marktkapitalisatie van Wrapped Parasail Staked PEAQ is $ 29.68K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WSTPEAQ is 447.10K, met een totale voorraad van 447099.9321349327. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 29.68K.

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Wrapped Parasail Staked PEAQ naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Wrapped Parasail Staked PEAQ naar USD $ -0.0355975110.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Wrapped Parasail Staked PEAQ naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Wrapped Parasail Staked PEAQ naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0--
30 dagen$ -0.0355975110-53.62%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)?

wstPEAQ is a wrapped version of stPEAQ (interest bearing token). When wrapping stPEAQ, one will obtain a corresponding amount of wstPEAQ. The amount of wstPEAQ obtained from the wrapping corresponds to the amount of underlying shares of stPEAQ.

Although stPEAQ’s rebasing mechanism allows a constant change in balance to reflect rewards, most DeFi applications require a constant balance mechanism for tokens. Thus wstPEAQ allows a seamless integration into popular DeFi protocols in various ecosystems.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd.

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) hulpbron

Wrapped Parasail Staked PEAQ Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Wrapped Parasail Staked PEAQ te bekijken.

Bekijk nu de Wrapped Parasail Staked PEAQ prijsvoorspelling !

WSTPEAQ naar lokale valuta's

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van WSTPEAQ token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)

Hoeveel is Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) vandaag waard?
De live WSTPEAQ prijs in USD is 0.066379 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige WSTPEAQ naar USD prijs?
De huidige prijs van WSTPEAQ naar USD is $ 0.066379. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Wrapped Parasail Staked PEAQ?
De marktkapitalisatie van WSTPEAQ is $ 29.68K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van WSTPEAQ?
De circulerende voorraad van WSTPEAQ is 447.10K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van WSTPEAQ?
WSTPEAQ bereikte een ATH-prijs van 0.147635 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van WSTPEAQ?
WSTPEAQ zag een ATL-prijs van 0.064661 USD.
Wat is het handelsvolume van WSTPEAQ?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van WSTPEAQ is -- USD.
Zal WSTPEAQ dit jaar hoger gaan?
WSTPEAQ kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de WSTPEAQ prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 00:05:07 (UTC+8)

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

