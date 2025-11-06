Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.147635$ 0.147635 $ 0.147635 Laagste prijs $ 0.064661$ 0.064661 $ 0.064661 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) -30.11% Prijswijziging (7D) -30.11%

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) real-time prijs is $0.066379. De afgelopen 24 uur werd er WSTPEAQ verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WSTPEAQ hoogste prijs aller tijden is $ 0.147635, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.064661 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WSTPEAQ met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -30.11% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 29.68K$ 29.68K $ 29.68K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 29.68K$ 29.68K $ 29.68K Circulerende voorraad 447.10K 447.10K 447.10K Totale voorraad 447,099.9321349327 447,099.9321349327 447,099.9321349327

De huidige marktkapitalisatie van Wrapped Parasail Staked PEAQ is $ 29.68K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WSTPEAQ is 447.10K, met een totale voorraad van 447099.9321349327. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 29.68K.