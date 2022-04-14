Wrapped Origin Sonic (WOS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Wrapped Origin Sonic (WOS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Wrapped Origin Sonic (WOS) Informatie Wrapped Origin Sonic is the wrapped, non-rebasing version of Origin Sonic (OS) that still earns a yield. Wrapped Origin Sonic is an ERC-4626 tokenized vault that earns its yield via price increase relative to Origin Sonic (OS). Wrapped Origin Sonic is useful for integrations that cannot handle the constant changing quantity of a rebasing token. Many users find it useful to deposit Wrapped Origin Sonic as collateral in lending markets. Built by the team at Origin Protocol. Wrapped Origin Sonic is the wrapped, non-rebasing version of Origin Sonic (OS) that still earns a yield. Wrapped Origin Sonic is an ERC-4626 tokenized vault that earns its yield via price increase relative to Origin Sonic (OS). Wrapped Origin Sonic is useful for integrations that cannot handle the constant changing quantity of a rebasing token. Many users find it useful to deposit Wrapped Origin Sonic as collateral in lending markets. Built by the team at Origin Protocol. Officiële website: https://originprotocol.com/ Whitepaper: https://docs.originprotocol.com/ Koop nu WOS!

Wrapped Origin Sonic (WOS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Wrapped Origin Sonic (WOS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 5.31M $ 5.31M $ 5.31M Totale voorraad: $ 19.86M $ 19.86M $ 19.86M Circulerende voorraad: $ 19.86M $ 19.86M $ 19.86M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 5.31M $ 5.31M $ 5.31M Hoogste ooit: $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.267081 $ 0.267081 $ 0.267081 Meer informatie over Wrapped Origin Sonic (WOS) prijs

Wrapped Origin Sonic (WOS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Wrapped Origin Sonic (WOS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WOS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WOS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WOS begrijpt, kun je de live prijs van WOS token verkennen!

