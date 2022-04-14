Wrapped OrdBridge (WBRGE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Wrapped OrdBridge (WBRGE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Wrapped OrdBridge (WBRGE) Informatie OrdBridge is a Bridge between BRC-20 and ERC-20. BRGE is the native inscribed version on BRC-20 of OrdBridge and wBRGE is wrapped BRGE which exists on Ethereum mainnet. This bridging of BRGE to wBRGE from BRC-20 to ERC-20 has been done by OrdBridge itself. The bridge has been mainnet for months and is working flawlessly without any issues. Officiële website: https://ordbridge.io/ Whitepaper: https://ordbridge.gitbook.io/ordbridge-a-2-way-bridge-between-brc20-and-erc20/

Wrapped OrdBridge (WBRGE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Wrapped OrdBridge (WBRGE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 91.00K $ 91.00K $ 91.00K Totale voorraad: $ 210.00M $ 210.00M $ 210.00M Circulerende voorraad: $ 109.50M $ 109.50M $ 109.50M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 174.53K $ 174.53K $ 174.53K Hoogste ooit: $ 0.256927 $ 0.256927 $ 0.256927 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00083108 $ 0.00083108 $ 0.00083108 Meer informatie over Wrapped OrdBridge (WBRGE) prijs

Wrapped OrdBridge (WBRGE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Wrapped OrdBridge (WBRGE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WBRGE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WBRGE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WBRGE begrijpt, kun je de live prijs van WBRGE token verkennen!

Prijsvoorspelling van WBRGE Wil je weten waar je WBRGE naartoe gaat? Onze WBRGE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van WBRGE token!

